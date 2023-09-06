Промоутер британського боксера Дюбуа має намір опротестувати перемогу Усика

Перемігши в бою проти британця Даніеля Дюбуа, 36-річний Олександр Усик успішно захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO та пояс журналу The Ring. Українець залишається непереможним на профі-рингу. Наразі в активі боксера 21 перемога, у тому числі 14 нокаутом.
В інтерв'ю на рингу Усик заявив, що присвячує свій тріумф батьківщині та Збройним силам України.
Проте британський боксер Даніель Дюбуа назвав обманом результат поєдинку з Олександром Усиком, а його промоутер Френк Уоррен заявив, що вони протестуватимуть. Про це в неділю, 27 серпня, пише НВ.
Зазначається, що приводом для опротестування перемоги українця британці вважають удар Дюбуа в п'ятому раунді. Тоді британець завдав небезпечного удару Усику в пах і той взяв час на відновлення сил, показавши, що удар був не по корпусу. Інакше рефері мав віднести Усику нокаут.
Дюбуа ж після поразки заявив, що бив не в пах.
Промоутер британського боксера Френк Уоррен уже заявив, що вони подаватимуть протест.
Уоррен упевнений, що боксерські організації мають призначити реванш.
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