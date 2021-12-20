Промо-ролик NASA: місія на Марс

16:12 08 липень Київ, Україна

Космічної агентство NASA опублікувало ролик, під назвою We Persevere (Ми наполегливі). У ньому показаний весь довгий шлях підготовки до майбутньої місії, в рамках якої на Марс буде відправлений новий марсохід

We Persevere, є відсиланням до назви самого марсохода і місії в цілому. Представлене відео озвучила актриса Октавія Спенсер, яка зіграла математика з NASA Дороті Воган у фільмі "Приховані фігури".

У своєму ролику NASA продемонструвало весь шлях агентства з вивчення Червоної планети, закінчуючи своїми останніми досягненнями.

Марсохід Perseverance планують запустити з Флориди не раніше 30 липня. NASA вже кілька разів переносив дату запуску. Тому у агентства залишається все менший відрізок часу, щоб марсохід добрався до Червоної планети в термін - в лютому 2021 року.

Невелика затримка не критична для місії, так як період запуску триватиме до 11 серпня. Якщо NASA не встигне відправити марсохід до цієї дати, то наступний шанс випаде не раніше 2022 року через положення Землі щодо Марса.

Раніше NASA завершило підготовку вертольота-розвідника до польоту на Марс. Mars Helicopter Scout -роботізірованний вертоліт-розвідник буде досліджувати можливі цілі на поверхні Марса для подальших пересувань марсохода.