Прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку військових росії

З початку повномасштабної військової агресії росії українські прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру повідомили 6 військовослужбовців росії. Направлено до суду обвинувальних актів щодо 2 осіб, одну людину засуджено.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру повідомили 6 військовослужбовців росії. Направлено до суду обвинувальних актів щодо 2 осіб, одну людину засуджено.
Пресслужба Офісу Генпрокурора повідомляє, що в Херсонській області військовослужбовці росії протягом 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву мешканку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.
Також прокурори повідомили про факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мають відношення до ЗСУ, забирали із сімей та катували.
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