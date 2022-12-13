Прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку військових росії

15:14 13 грудня Київ, Україна

З початку повномасштабної військової агресії росії українські прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру повідомили 6 військовослужбовців росії. Направлено до суду обвинувальних актів щодо 2 осіб, одну людину засуджено.
"Нові факти сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, встановлюють на деокупованих територіях. Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів", - розповіли в ОГПУ.
Пресслужба Офісу Генпрокурора повідомляє, що в Херсонській області військовослужбовці росії протягом 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву мешканку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Також прокурори повідомили про факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мають відношення до ЗСУ, забирали із сімей та катували.
"Прокурори виявили понад 30 фактів тортур електрострумом геніталій, які застосовувалися до місцевого цивільного населення. Усього встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків", - зазначили в ОГПУ.