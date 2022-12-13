Прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку військових росії

15:14 13 грудня Київ, Україна

З початку повномасштабної військової агресії росії українські прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.



Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру повідомили 6 військовослужбовців росії. Направлено до суду обвинувальних актів щодо 2 осіб, одну людину засуджено.

"Нові факти сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, встановлюють на деокупованих територіях. Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів", - розповіли в ОГПУ.

Пресслужба Офісу Генпрокурора повідомляє, що в Херсонській області військовослужбовці росії протягом 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву мешканку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.



Також прокурори повідомили про факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мають відношення до ЗСУ, забирали із сімей та катували.