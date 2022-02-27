Прокуратура має намір випустити із СІЗО та тюрем колишніх військових

12:33 27 лютий Київ, Україна

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів випускають колишніх військових, які виявили бажання захищати країну під час воєнного стану.

Про це розповів прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.



Водночас він зазначив, що з приводу більшості охочих питання ще узгоджується: враховується їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття.



Зокрема, вже подався на бойові завдання Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.. Йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також вибрав із засуджених.



Колишнього військового 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитра Балабуху, засудженого за вбивство цивільного на зупинці, також звільнено на час війни і вже несе службу.



Крім того, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко та комбат «Донбасу» Семен Семенченко.. Але питання щодо них ще узгоджується.



«Питання складне і вирішується на найвищому рівні. Йдеться про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та вже відбувають покарання по всій країні», — заявив прокурор ОГП Андрій Синюк.