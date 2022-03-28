Програма повернення коштів за пробне ЗНО діє до 1 грудня 2020 року. Інструкція

Пресслужба Кабінету Міністрів України попереджає всіх учасників всеукраїнського тестування про те, що 1 грудня 2020 року закінчується процес відшкодування виплат за пробне ЗНО-2020.
На цей момент загальна сума повернутих коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн - це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19.
Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з ПриватБанком з 1 липня. Зараз кошти отримали 155 636 учасників, що складає 71,2% від загальної кількості.
У тих, хто ще не звернувся за відшкодуванням, є 27 днів на врегулювання цього питання.
Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:
- отримати/мати картку ПриватБанку;
- перевірити актуальність інформації, зазначеної при реєстрації, увійшовши в сервіс визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Необхідно звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номеру мобільного телефону, який прив'язаний до картки ПриватБанку, - він повинен бути тільки один.
Для того, щоб отримати кошти через ПриватБанк, необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон в ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, вказаним при реєстрації на пробне ЗНО як основний.
Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.
У разі, якщо в учасника/учасниці немає картки ПриватБанку, необхідно звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку і оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. З собою потрібно мати паспорт або електронну ID-карту.
Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку в Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.
Оформити картку потрібно якомога швидше - програма повернення коштів буде діяти до 1 грудня 2020 року.
Якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не номер телефону учасника/учасниці, а одного з батьків, або якщо за цей час власний номер телефону змінився, то необхідно зайти в сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив'язаний до картки.
Інструкція по поверненню коштів також розміщена на сайті ПриватБанку - з нею можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, в цьому році в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулося тестування з української мови та літератури, 17 червня - з усіх предметів.
17 червня Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 і її наслідками.
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