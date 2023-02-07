Програма розвитку ООН відремонтує в Україні 50 шкіл, пошкоджених рф

14:19 07 лютого Київ, Україна

Близько 21 000 учнів та учениць зможуть повернутися до навчання у 50 пошкоджених внаслідок російської агресії шкіл, відремонтованих Програмою розвитку ООН (ПРООН) відповідно до санітарних норм, техніки безпеки та екологічних стандартів.

Про це повідомили у ПРООН.

"Нещодавно підписана угода між Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН (ПРООН) на суму 14 мільйонів євро (518 мільйонів грн) дозволить розпочати ремонтні роботи у низці шкіл у 2023 році, щоб забезпечити найкраще навчальне середовище для понад 21 000 школярів", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджені будинки обрали за погодженням з урядом України. Ремонтні роботи охоплюватимуть встановлення нових вікон, ремонт покрівлі та заміну сантехніки. Також планується провести ремонт або реконструкцію систем опалення, перевірити роботу сирен, які у разі потреби будуть замінені. Крім того, планується переобладнати бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей у разі загрози авіаударів. Усі ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням стандартів доступності, екологічності та енергоефективності, зазначають у ПРООН.

«Ми пишаємося тим, що спільно з нашим партнером – Програмою розвитку ООН – допомагаємо українським дітям отримати доступ до безпечного навчального середовища. Діти — це майбутнє України, і важливо, щоб вони мали можливість навчатися у школі”, — сказала голова Управління ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Україні Клаудія Амарал.

За словами виконавця обов'язків постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє, стратегічне партнерство з Європейським Союзом допомагає ПРООН оперативно реагувати на нагальні потреби України. Сільє додав, що налагоджена співпраця з місцевою владою та представниками громад допоможе забезпечити швидке та ефективне виконання ремонтних робіт.

"Перед нами стоїть амбітне завдання - зробити так, щоб десятки тисяч дітей, їхні вчителі, батьки та представники місцевого товариства відчували себе у безпеці у відремонтованих школах", - сказав Сільє.

Також важливо забезпечити таке відновлення шкіл, щоб вони ставали кращими, ніж були відповідно до принципів сталого розвитку, спрямованого на розвиток зеленої, кругової економіки, додав постпред ПРООН в Україні.