Програма розвитку ООН відремонтує в Україні 50 шкіл, пошкоджених рф

Близько 21 000 учнів та учениць зможуть повернутися до навчання у 50 пошкоджених внаслідок російської агресії шкіл, відремонтованих Програмою розвитку ООН (ПРООН) відповідно до санітарних норм, техніки безпеки та екологічних стандартів.
Про це повідомили у ПРООН.
Пошкоджені будинки обрали за погодженням з урядом України. Ремонтні роботи охоплюватимуть встановлення нових вікон, ремонт покрівлі та заміну сантехніки. Також планується провести ремонт або реконструкцію систем опалення, перевірити роботу сирен, які у разі потреби будуть замінені. Крім того, планується переобладнати бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей у разі загрози авіаударів. Усі ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням стандартів доступності, екологічності та енергоефективності, зазначають у ПРООН.
За словами виконавця обов'язків постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє, стратегічне партнерство з Європейським Союзом допомагає ПРООН оперативно реагувати на нагальні потреби України. Сільє додав, що налагоджена співпраця з місцевою владою та представниками громад допоможе забезпечити швидке та ефективне виконання ремонтних робіт.
Також важливо забезпечити таке відновлення шкіл, щоб вони ставали кращими, ніж були відповідно до принципів сталого розвитку, спрямованого на розвиток зеленої, кругової економіки, додав постпред ПРООН в Україні.
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