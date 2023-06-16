Програма приєднання України до ОЕСР: реформи, співпраця та нові стандарти

17:05 07 червня Київ, Україна

Стартувала програма приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Програма дозволить підтримати реформи, відновлення та оновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо набуття членства у "клубі успішних країн".

Її запустили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, разом із генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном та міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

"За останні півроку ми досягли значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а у березні у Києві було відкрито Офіс зв'язку Організації", - заявив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що Україна розраховує приєднатися до ОЕСР як повноправний член у найближчому майбутньому, оскільки це нові інвестиційні проекти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя.