Програма приєднання України до ОЕСР: реформи, співпраця та нові стандарти

Стартувала програма приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Програма дозволить підтримати реформи, відновлення та оновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо набуття членства у "клубі успішних країн".
Її запустили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, разом із генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном та міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.
Він зазначив, що Україна розраховує приєднатися до ОЕСР як повноправний член у найближчому майбутньому, оскільки це нові інвестиційні проекти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя.
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