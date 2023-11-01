Програма "е-Відновлення" у Харкові: виплачено вже понад 100 тисяч гривень

18:31 01 листопада Київ, Україна

У Харкові досі продовжують задовольняти заяви мешканців за програмою "е-Відновлення", спрямованою на компенсацію збитків, заподіяних руйнуваннями та пошкодженнями житла внаслідок збройного вторгнення Росії.



Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Євген Пасенов дав таку інформацію.



На даний момент близько 5 тисяч заяв було задоволено, що загальною сумою становило 122 мільйони гривень. Проте понад 4 тисячі заяв було відхилено через статус ремонту будинків, які ще не завершені.. Це також стосується місць загального користування у багатоквартирних будинках. Жителі цих об'єктів отримали вже понад 1,500 відмов.



Однією з проблем є відсутність вікон у під'їздах та на кухнях квартир, що робить будинки незавершеними. Пасенов також наголосив, що місту потрібно понад 340 мільйонів гривень лише на скління під'їздів.



Додатковою складністю є трисекційні будинки, де планується демонтаж однієї чи двох секцій, залишаючи мешканців неушкоджених секцій у невизначеній ситуації без можливості отримати компенсацію.