Прогнози Степанова: захворюваність буде зростати протягом тижня - десяти днів в рамках 25-30 тис

Максим Степанов стурбований зростанням захворюваності в країні, його прогнози невтішні. Однак є і позитивна динаміка - західні області почнуть поступово виводити з "червоної" зони.
"Ми думаємо, що ми будемо рости протягом тижня - десяти днів в рамках 25-30 тис. хворих виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав він.
Степанов пояснив зростання захворюваності, зокрема, впливом британського штаму коронавірусу.
Він також повідомив, що в західних регіонах ситуація із захворюваністю поліпшується, і західні області буду виводитися з червоної зони.
"У п'ятницю ми виводимо Івано-Франківську область з червоного рівня. Вони за всіма показниками зайшли в жовтий рівень", - сказав він.
"Ми думаємо, що ми будемо рости протягом тижня - десяти днів в рамках 25-30 тис. хворих виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав він.
Степанов пояснив зростання захворюваності, зокрема, впливом британського штаму коронавірусу.
Він також повідомив, що в західних регіонах ситуація із захворюваністю поліпшується, і західні області буду виводитися з червоної зони.
"У п'ятницю ми виводимо Івано-Франківську область з червоного рівня. Вони за всіма показниками зайшли в жовтий рівень", - сказав він.
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