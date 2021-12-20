Прогнози експертів щодо української збірної в Олімпіаді в Токіо

Компанія Gracenote, яка відстежує поточні результати спортсменів, прогнозувала результати зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. На думку аналітиків, збірна України не отримає у Пекіні жодної нагороди.
Медальний залік, за прогнозами компанії, виграє збірна Норвегії. Загалом на п'єдестал піднімуться 27 країн.
Медальний залік, за прогнозами компанії, виграє збірна Норвегії. Загалом на п'єдестал піднімуться 27 країн.
Втім, надії українських уболівальників дещо інші. Наші спортсмени претендуватимуть на нагороди у лижній акробатиці, де непогані результати демонструє олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, цього сезону фристайлісти вже піднімалися на подіум, звичайно, є надія зачепитися за медаль у біатлоні.
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