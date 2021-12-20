Прогнози експертів щодо української збірної в Олімпіаді в Токіо

15:39 08 грудень Київ, Україна

Компанія Gracenote, яка відстежує поточні результати спортсменів, прогнозувала результати зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні. На думку аналітиків, збірна України не отримає у Пекіні жодної нагороди.



Медальний залік, за прогнозами компанії, виграє збірна Норвегії. Загалом на п'єдестал піднімуться 27 країн.









Втім, надії українських уболівальників дещо інші. Наші спортсмени претендуватимуть на нагороди у лижній акробатиці, де непогані результати демонструє олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, цього сезону фристайлісти вже піднімалися на подіум, звичайно, є надія зачепитися за медаль у біатлоні.