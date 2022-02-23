Прогноз погоди: сьогодні по всій Україні очікуються дощі

08:20 01 жовтень Київ, Україна

Український гідрометцентр обіцяє, що сьогодні на всій території України похолодає, будуть дощі та грози.



У північно-східних і східних областях невеликі дощі, грози. У Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 9-14 градусів вище нуля. Вдень в середньому повітря прогріється до + 14-19. На півдні та сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +22. У Карпатах вночі 3-8, вдень 7-13 градусів тепла.





У Києві в четвер буде хмарно, дощитиме. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +16-18 градусів.