Прогноз погоди: дощ, мокрий сніг, вночі - ожеледиця

07:35 23 листопада Київ, Україна

Плюсова температура вдень і хмарність по всій території України можуть спровокувати дощ з мокрим снігом. Ближче до ночі температура повітря на більшій частині країни буде наближена до мінуса, тому можлива ожеледиця на дорогах.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.