Прогноз погоди: дощ, мокрий сніг, вночі - ожеледиця

Плюсова температура вдень і хмарність по всій території України можуть спровокувати дощ з мокрим снігом. Ближче до ночі температура повітря на більшій частині країни буде наближена до мінуса, тому можлива ожеледиця на дорогах.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. У північних і північно-східних областях вдень і на заході країни невеликий мокрий сніг і дощ. На решті території без опадів. На дорогах північних і східних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в південних областях буде коливатися від 4 до 9 градусів тепла вдень. На сході вночі від 1 градуса морозу до 6 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до трьох градусів тепла. На решті території вночі термометри покажуть 2-3 градуси морозу. Днем буде 0-5 градусів тепла.
У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря буде 0-5 градусів вище нуля.
Температура повітря в південних областях буде коливатися від 4 до 9 градусів тепла вдень. На сході вночі від 1 градуса морозу до 6 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до трьох градусів тепла. На решті території вночі термометри покажуть 2-3 градуси морозу. Днем буде 0-5 градусів тепла.
У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря буде 0-5 градусів вище нуля.
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