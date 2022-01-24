Прогноз погоди на сьогодні, 9 вересня

10:54 09 вересень Київ, Україна

У середу, 9 вересня, в Україні буде сонячно та тепло через антициклон, який осяде над територією країни.

Антициклон спричинить суху та навіть спекотну погоду. Температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів, а на півдні та в центрі повітря місцями прогріється до + 25 ... + 29 градусів.

Спекотно буде в Одеській області, там очікується +25 ... +27 градусів.

Прохолодніше - в Сумській, максимум +20 ... + 22 градуси.

У Києві 9 вересня теж буде сонячно, а стовпчики термометрів зупиняться на відмітках в + 22 ... + 24 градуси.