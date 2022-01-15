Прогноз погоди на сьогодні, 2 вересня

Укргідрометцентр повідомляє, що погода в більшості областей України буде сухою та спекотною. Тільки на Західній Україні очікуються опади.
Загалом температура повітря в країні буде триматися в межах +33 +35 градусів.
На Західній Україні протягом дня дощі, лише в Івано-Франківській області буде трохи сонця. Стовпчики термометрів покажуть +23 +25 градусів.
На сході країни сонячно та тепло. Температура повітря триматиметься на рівні +31 +33 градусів.
На півночі України можлива хмарність, але опади не передбачаються. Синоптики там прогнозують +31 +33 градуси.
Загалом температура повітря в країні буде триматися в межах +33 +35 градусів.
На Західній Україні протягом дня дощі, лише в Івано-Франківській області буде трохи сонця. Стовпчики термометрів покажуть +23 +25 градусів.
На сході країни сонячно та тепло. Температура повітря триматиметься на рівні +31 +33 градусів.
На півночі України можлива хмарність, але опади не передбачаються. Синоптики там прогнозують +31 +33 градуси.
На півдні стовпчики термометрів покажуть +33 +35 градусів.
У Києві в середу буде сухо та трохи хмарно. Температура повітря в столиці буде в межах +31 +33 градусів.
У Києві в середу буде сухо та трохи хмарно. Температура повітря в столиці буде в межах +31 +33 градусів.
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