Прогноз погоди на сьогодні, 28 вересня

07:56 28 вересень Київ, Україна

За повідомленням Укргідрометцентру в понеділок, 28 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На заході України протягом дня небо буде вкрите дощовими хмарами: в регіоні будуть зливи.



Температура повітря вдень у західних і центральних регіонах складе + 18-20 градусів. На сході та півночі + 22-24 градуси. На півдні буде тепліше: стовпчики термометрів покажуть + 24-26 градусів.



Температура вночі від + 5-7 градусів на заході до 10-16 вище нуля на сході та півдні.







У Києві в понеділок опадів не прогнозують. Температура вночі 9-11 градусів тепла, вдень 20-22 градуси.





