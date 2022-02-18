Прогноз погоди на сьогодні, 25 вересня

10:15 25 вересень Київ, Україна

За повідомленням Укргідрометцентру в четвер, 25 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів опадів не буде. Тільки на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Вдень найвищу температуру обіцяють на півдні - до 27 градусів тепла. В інших областях повітря прогріється до + 24-26 градусів.



Вночі в більшості регіонів буде 8-13 градусів тепла. На узбережжі морів 14-17 вище нуля. Холодні ночі в Луганській області - 5-10 градусів тепла.