Прогноз погоди на сьогодні, 24 вересня

Укргідрометцентр повідомляє, що в четвер, 24 вересня, в Україні буде тепло, а на заході прогнозують дощ і грози.
В Україні буде хмарно з проясненнями. У переважній більшості регіонів опадів не буде. Лише на заході вдень невеликий короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
На заході країни вдень до + 21-23 градусів. Вночі температура опуститься до + 9-12 градусів. У північних і центральних регіонах вдень буде + 23-26 градусів. Вночі прохолодно 7-8 градусів тепла.
На півдні та сході обіцяють + 26-28 градусів. Вночі температура повітря опуститься до + 9-12 градусів. У Луганській області тільки 4 градуси.
В Україні буде хмарно з проясненнями. У переважній більшості регіонів опадів не буде. Лише на заході вдень невеликий короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
На заході країни вдень до + 21-23 градусів. Вночі температура опуститься до + 9-12 градусів. У північних і центральних регіонах вдень буде + 23-26 градусів. Вночі прохолодно 7-8 градусів тепла.
На півдні та сході обіцяють + 26-28 градусів. Вночі температура повітря опуститься до + 9-12 градусів. У Луганській області тільки 4 градуси.
У Києві в четвер обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до + 24-26 градусів. Вночі температура опуститься до + 8-10.
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