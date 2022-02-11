Прогноз погоди на сьогодні, 22 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру сьогодні очікується мінлива хмарність. Вітер південний, 3-8 м/с, місцями заморозки.
Температура вночі опуститься до + 3-8 градусів.
Температура вночі опуститься до + 3-8 градусів.
На узбережжі морів 10-15 градусів тепла.
У східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 + 5 градусів.
Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів вище нуля.
У Києві у вівторок синоптики опадів не прогнозують. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 23-25.
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