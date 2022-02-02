Прогноз погоди на сьогодні, 17 вересня

08:41 17 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 17 вересня, за прогнозами Укргідрометцентру, в західних і східних областях України очікуються дощі з грозами. На інших територіях погода буде сонячною та сухою. Температура повітря підвищиться до 29 градусів тепла.



На заході вдень буде від 19 до 26 градусів тепла, а вночі 10-15 градусів тепла. На півночі та в центральних областях вдень буде від 27 до 29 градусів тепла, а вночі 12-15. На сході вдень від +25 до 28, а вночі - від 11 до 14 градусів вище нуля. На півдні вдень буде від 24 до 29 градусів тепла, а вночі - від 14 до 18.



У Києві очікуються дощі з грозами, вдень температура повітря підвищиться до 27-29 градусів тепла, а вночі 13-15.