Прогноз погоди на сьогодні, 14 вересня

08:55 14 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Укргідрометцентру в понеділок, 14 вересня, максимальна температура повітря в Україні досягне + 31°, без опадів.



У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вночі + 12°, вдень + 26°.



У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі + 10°, вдень + 23°.

У Львові без опадів, вночі + 12°, вдень + 24°.

У Луцьку вночі + 12°, вдень + 24°, хмарно з проясненнями.

У Рівному без опадів, вночі + 11°, вдень + 24°.

У Тернополі сонячно, температура повітря вночі + 11°, вдень + 25°.

У Хмельницькому сьогодні вночі + 11°, вдень + 25°, хмарно з проясненнями.

В Івано-Франківську сьогодні без опадів, вночі + 13°, вдень + 26°.



У Чернівцях у понеділок без опадів, вночі + 15°, вдень + 27°.

У Вінниці сьогодні сонячно, температура повітря + 10° ... + 26°.

У Житомирі в понеділок без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.

У Черкасах вночі + 11°, вдень + 27°, без опадів.

У Кропивницькому сьогодні сонячно, температура вночі + 11°, вдень + 29°.

У Полтаві сьогодні без опадів, температура повітря + 13° ... + 27°.



Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вночі + 17°, вдень + 30°.

У Херсоні в понеділок вночі + 15°, вдень + 31°, без опадів.

У Миколаєві сьогодні без опадів, вночі + 15°, вдень + 31°.

У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі + 13°, вдень + 30°.

У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря + 9° ... + 24°.

У Харкові без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.

У Дніпрі сьогодні без опадів, температура вночі + 12°, вдень + 29°.



У Сімферополі в понеділок без опадів, + 16° ... + 28°.

У Краматорську сьогодні сонячно, температура вночі + 10°, вдень + 30°.

У Сіверськодонецьку без опадів, температура вночі + 11°, вдень + 30°.