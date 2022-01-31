Прогноз погоди на сьогодні, 14 вересня

Згідно з даними Укргідрометцентру в понеділок, 14 вересня, максимальна температура повітря в Україні досягне + 31°, без опадів.
У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вночі + 12°, вдень + 26°.
У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі + 10°, вдень + 23°.
У Львові без опадів, вночі + 12°, вдень + 24°.
У Луцьку вночі + 12°, вдень + 24°, хмарно з проясненнями.
У Рівному без опадів, вночі + 11°, вдень + 24°.
У Тернополі сонячно, температура повітря вночі + 11°, вдень + 25°.
У Хмельницькому сьогодні вночі + 11°, вдень + 25°, хмарно з проясненнями.
В Івано-Франківську сьогодні без опадів, вночі + 13°, вдень + 26°.
У Чернівцях у понеділок без опадів, вночі + 15°, вдень + 27°.
У Вінниці сьогодні сонячно, температура повітря + 10° ... + 26°.
У Житомирі в понеділок без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.
У Черкасах вночі + 11°, вдень + 27°, без опадів.
У Кропивницькому сьогодні сонячно, температура вночі + 11°, вдень + 29°.
У Полтаві сьогодні без опадів, температура повітря + 13° ... + 27°.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вночі + 17°, вдень + 30°.
У Херсоні в понеділок вночі + 15°, вдень + 31°, без опадів.
У Миколаєві сьогодні без опадів, вночі + 15°, вдень + 31°.
У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі + 13°, вдень + 30°.
У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря + 9° ... + 24°.
У Харкові без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.
У Дніпрі сьогодні без опадів, температура вночі + 12°, вдень + 29°.
У Сімферополі в понеділок без опадів, + 16° ... + 28°.
У Краматорську сьогодні сонячно, температура вночі + 10°, вдень + 30°.
У Сіверськодонецьку без опадів, температура вночі + 11°, вдень + 30°.
У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вночі + 12°, вдень + 26°.
У Чернігові мінлива хмарність, температура повітря вночі + 10°, вдень + 23°.
У Львові без опадів, вночі + 12°, вдень + 24°.
У Луцьку вночі + 12°, вдень + 24°, хмарно з проясненнями.
У Рівному без опадів, вночі + 11°, вдень + 24°.
У Тернополі сонячно, температура повітря вночі + 11°, вдень + 25°.
У Хмельницькому сьогодні вночі + 11°, вдень + 25°, хмарно з проясненнями.
В Івано-Франківську сьогодні без опадів, вночі + 13°, вдень + 26°.
У Чернівцях у понеділок без опадів, вночі + 15°, вдень + 27°.
У Вінниці сьогодні сонячно, температура повітря + 10° ... + 26°.
У Житомирі в понеділок без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.
У Черкасах вночі + 11°, вдень + 27°, без опадів.
У Кропивницькому сьогодні сонячно, температура вночі + 11°, вдень + 29°.
У Полтаві сьогодні без опадів, температура повітря + 13° ... + 27°.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вночі + 17°, вдень + 30°.
У Херсоні в понеділок вночі + 15°, вдень + 31°, без опадів.
У Миколаєві сьогодні без опадів, вночі + 15°, вдень + 31°.
У Запоріжжі мінлива хмарність, температура вночі + 13°, вдень + 30°.
У Сумах сьогодні сонячно, температура повітря + 9° ... + 24°.
У Харкові без опадів, температура вночі + 10°, вдень + 26°.
У Дніпрі сьогодні без опадів, температура вночі + 12°, вдень + 29°.
У Сімферополі в понеділок без опадів, + 16° ... + 28°.
У Краматорську сьогодні сонячно, температура вночі + 10°, вдень + 30°.
У Сіверськодонецьку без опадів, температура вночі + 11°, вдень + 30°.
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