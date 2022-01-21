Прогноз погоди на тиждень

11:40 07 вересень Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, поточний тиждень буде трохи прохолоднішим за попередній, дощів на території України не очікується, за винятком західних областей.



Так, в західних областях дощі прогнозують вже в понеділок, 7 вересня. При цьому в регіоні буде жарко: +18 ... +28 вдень, +12 ... +15 вночі.



На решті території країни без опадів, від +26 до +30 вдень, вночі +12 ... +16 градусів.



У вівторок, 8 вересня, дощі очікуються на півночі та на сході країни.



У всіх регіонах, крім сходу та півдня, температура знизиться до +17 ... + 22 вдень і +11 ... + 15 вночі. На півдні та сході +25 ... + 29 градусів вдень і до +18 вночі.



У середу, 9 вересня, опадів не очікується. У центрі, сході та на півдні країни вдень буде від 24 до 28 градусів тепла, а вночі - від 11 до 18 градусів.



На заході та півночі трохи прохолодніше - від 20 до 24 градусів тепла вдень, а вночі + 8 +14 градусів.



У четвер, 10 вересня, дощі очікуються у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях.



На півдні країни вдень буде від +23 до +29 градусів, а вночі - від 13 до 18 градусів. На решті території вдень від 21 до 26 градусів, а вночі - +8 ... + 12 градусів.



У п'ятницю, 11 вересня, опадів не очікується. На півночі та в центрі вдень буде 21-27 градусів, а вночі 9 -13 градусів тепла. Трохи нижчою температура буде на заході - до +24 градусів. На сході вдень буде 24-27 градусів тепла, а вночі +10 ... + 13. Трохи тепліше буде на півдні, до 29 градусів тепла вдень, а вночі до +18 градусів.