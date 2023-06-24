Прогноз погоди на Червень

Перший місяць літа в 2020 році буде на один-півтора градуси тепліше, ніж в попередні роки. Однак можливі часті грози.
Такий прогноз оприлюднили на сайті Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, в червні в Україні середня місячна температура буде коливатися в межах 18-22 градусів тепла.
Це на 1,0-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень (середня місячна температура червня повітря зазвичай складає 16-21 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів). Місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм (в межах норми).
Абсолютний максимум температури в червні складе 32-39 градусів, абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла. При цьому в окремих районах північних, східних і західних областей прогнозують 0-3 градуси морозу.
«У червні збільшується в порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україні йтимуть грозові дощі. Незначне потепління очікується з четверга.
Такий прогноз оприлюднили на сайті Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, в червні в Україні середня місячна температура буде коливатися в межах 18-22 градусів тепла.
Це на 1,0-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень (середня місячна температура червня повітря зазвичай складає 16-21 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів). Місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм (в межах норми).
Абсолютний максимум температури в червні складе 32-39 градусів, абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла. При цьому в окремих районах північних, східних і західних областей прогнозують 0-3 градуси морозу.
«У червні збільшується в порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україні йтимуть грозові дощі. Незначне потепління очікується з четверга.
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