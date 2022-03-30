Прогноз погоди на 4-9 липня: короткочасні дощі та грози

4 липня Україну накриє мінлива хмарність, однак при цьому температура вдень буде досить спекотною. В цілому Гідрометцентр прогнозує до 8 липня по Україні короткочасні дощі та грози в залежності від регіонів.

Вночі в західних, східних і південно-східних областях, вдень в Україні короткочасні дощі, грози; вночі в Карпатському регіоні, вдень у більшості південних і центральних областей місцями значні дощі. Вітер північно-західний, у північно-східних областях північно-східний, 7-12 м/с; вдень в більшості південних і центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19 °С, вдень в західних областях 20-25 °С, на решті території 24-29 °С, на сході до 32 °С.

5-6 липня також короткочасні дощі, грози, вдень 5 липня в центральних областях в окремих районах значний дощ, град і шквали 15-20 м/с, лише в західних областях вночі 5 липня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, 5 липня на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20 °С, вдень 24-29 °С.

А вже 7 липня місцями короткочасні дощі, грози, лише вдень на північному сході країни без опадів; 8 липня без опадів, лише вночі на півдні, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 14-20 °С, вдень 23-29 °С; 7 липня на півдні та на Закарпатті вночі 17-22 °С, вдень 28-33 °С.