Прогноз погоди до кінця тижня

Найближчими днями синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду в Україні, однак на вихідних очікуються дощі та сильний поривчастий вітер.
Вітер в Україні буде південно-східного напрямку. У деяких регіонах пройдуть локальні дощі.
Температура повітря вночі +7 +12 градусів, на півдні +12 +16 градусів, вдень очікується +22 +27 градусів.
У Києві 24 вересня буде сонячно та тепло: до +25 +26 градусів.
У неділю, 27 вересня, синоптики прогнозують дощі в Україні.
Крім того, на вихідних в Україні очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.
Наступного тижня, за прогнозами синоптиків, очікується прихід більш свіжого повітря, хоча сильного похолодання не буде.
Вітер в Україні буде південно-східного напрямку. У деяких регіонах пройдуть локальні дощі.
Температура повітря вночі +7 +12 градусів, на півдні +12 +16 градусів, вдень очікується +22 +27 градусів.
У Києві 24 вересня буде сонячно та тепло: до +25 +26 градусів.
У неділю, 27 вересня, синоптики прогнозують дощі в Україні.
Крім того, на вихідних в Україні очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.
Наступного тижня, за прогнозами синоптиків, очікується прихід більш свіжого повітря, хоча сильного похолодання не буде.
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