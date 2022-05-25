Прогноз метеорологів: 2021 рік буде трохи прохолоднішим

12:58 22 грудня Киев, Украина

Ніякі земні явища вже не в змозі зупинити процес глобального потепління. Як очікують метеослужби, прийдешній 2021 рік має бути не таким спекотним, як попередній, але і не стане прохолоднішим, ніж до 2015 року. Клімат в цьому році врятують прохолодні вітри і течії. Такий прогноз озвучили вчені з Метеорологічного бюро Великобританії, повідомляє ВВС.

Очікується, що в світі буде приблизно на 1°C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху. І 2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизився до вищезгаданої позначки або перевищив її.

За прогнозами, температура Землі в наступному році буде на 0,91-1,15°C вищою, ніж в 1850-1900 рр. з центральною оцінкою в 1,03°C.

Прогноз на 2021 рік трохи нижчий, ніж в попередні роки, через початок явища Ель-Нінья в тропічній частині Тихого океану. Це явище виникає, коли сильні вітри несуть теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки в бік Філіппін. Замість них на поверхню виходять більш холодні води з глибини океану.

Очікується, що це знизить температуру поверхні моря на 1-2°C і, ймовірно, буде досить, щоб не дати 2021 року встановити нову високу оцінку.

Раніше повідомлялося, що до кінця нинішнього століття середня температура на планеті може зрости більш ніж на 3°C. І це попри скорочення викидів парникових газів, викликане пандемією коронавірусом. Такі дані озвучили в ООН.