Профосвіта: в Україні назріває дефіцит педагогічних кадрів

06:21 02 грудня Київ, Україна

Згідно з даними Міністерства освіти і науки України, в найближчі кілька років буде спостерігатися кадровий дефіцит в установах профосвіти.

Про це повідомляє Telegram канал МОН "Монограм".



Середній вік викладача в Україні становить 47-48 років. Найменший середній вік зафіксовано в Рівненській області (45,6 років), а найбільший - у Одеській (48,7 років). У МОН кажуть, що якщо тенденція буде зберігатися, то через кілька років країна зіткнеться з дефіцитом педагогічних працівників.

На ситуацію вплинули наступні фактори.

По-перше, роботу викладача в училищі не вважають дуже престижною через негативні стереотипи щодо профосвіти. Як показало дослідження, проведене в червні цього року, тільки 56% респондентів вважають профосвіту престижною або, найімовірніше, престижною, тоді як 40% - непрестижною або, скоріше, непрестижною.



По-друге, мова йде про низький рівень заробітної плати. Відзначається, що досвідчений майстер виробничого навчання, працюючи за фахом, який викладає, може заробити вдвічі більше зарплати викладача.

Крім того, додають проблем незадовільні умови праці: застаріле обладнання та ремонт, відсутність витратних матеріалів. У наступному році МОН запропонує викладачам установ профосвіти нові програми стажування і обіцяє працювати над поліпшенням умов їхньої роботи. Відзначається і про плани поступово підвищити оклад педагогів таких установ.