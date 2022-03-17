Проєкт збереження української міфології

07:12 22 жовтня Київ, Україна

З метою популяризації української міфології, включення її в національний і світовий культурний контекст, було створено мобільний додаток, який познайомить вас з 20 українськими міфологічними персонажами.

"Ми раді представити наш проєкт -"Волшебный мир.UA". Це проєкт збереження та популяризації української міфології, який в цьому році почав свій перший етап. Він створюється за підтримки Українського культурного фонду. Власне, мета проєкту - це зберегти українську міфологію, зробити її доступною, цікавою для нових поколінь, для майбутніх поколінь. Популяризувати її в Україні і в світі і включити її в культурний контекст... Перший етап полягає в створенні мобільного додатка... для дітей, підлітків", - сказав автор і керівник проєкту Нік Лисицький.

Він зазначив, що мобільний додаток представляє в цифровому форматі усіх 20 міфічних персонажів. Вони мають ілюстрацію, голос та історію.

"Все це зроблено за трохи менше ніж чотири місяці. Тому, власне, основна складність, напевно, полягала в тому, що не дуже багато часу на дуже ґрунтовний і об'ємний процес. Якщо говорити про всіх персонажів, то, власне, по кожному персонажу ми консультувалися з етнографами-вченими, вивчали, досліджували історію персонажа, шукали варіанти, як його краще візуалізувати і як подати його історію, для того, щоб він був досить зрозумілий, цікавий і приємний для широкої аудиторії, причому як в Україні, так і з огляду на подальші плани проєкту - щоб ми його могли вивести на міжнародний ринок", - додав Нік Лисицький.

За його словами, проєкт розроблений для дітей і підлітків та виконаний за методологією едьютейнмента, щоб можна було грати, брати участь в квізах і таким чином відкривати для себе нове в українській міфології.