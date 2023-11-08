Проєкт «е-Підприємець» запустять у «Дії»

"Окрім відкриття бізнесу, за кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню. Отримуйте необхідні дозволи та подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та часу на поїздки до держорганів", - зазначив міністр.