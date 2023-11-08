Проєкт «е-Підприємець» запустять у «Дії»
14:07 08 листопада Київ, Україна
Уряд України підтримав реалізацію інноваційного проєкту е-Підприємець, покликаного об'єднати у собі цілих 12 сервісів для бізнесу у зручному онлайн-форматі.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації країни.
"Окрім відкриття бізнесу, за кілька кліків зможете отримати інші необхідні для масштабування сервіси. Наприклад, ви щойно відкрили кав'ярню. Отримуйте необхідні дозволи та подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та часу на поїздки до держорганів", - зазначив міністр.
Ініціатива розпочне свою роботу з кількох видів підприємницької діяльності, зокрема:
- салонів краси,
- кафе,
- точок продажу.
Послугою, за словами Федорова, зможе скористатися не лише новостворений ФОП, а й справжні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру.
"Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до закладу з конвертом — заповнюйте заяву онлайн. Будуємо країну підприємців", — додав глава Мінцифри.
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