Проєкт EcoCity - мережа станцій для моніторингу якості повітря

07:00 23 жовтня Київ, Україна

Громадський моніторинг якості повітря в Україні EcoCity є соціальним, екологічним, незалежним проєктом.

Ідея вигадана командою дітей-робототехніків, повідомляє УНН з посиланням на Facebook проєктної команди.

"Проєкт EcoCity - перший в Україні громадський проєкт моніторингу якості повітря, за кордоном їх називають "Citizens Science". Хоча аналогічні проєкти існують вже досить давно в розвинених країнах - ЄС, КНР і США, вони не аналізують повітря зі стількома параметрами як EcoCity. Наша команда першою надала дані про якість повітря в Україні всесвітньому сайту моніторингу, таким чином порожня карта України наповнилася там показниками якості повітря.

Така мережа станцій EcoCity дозволяє аналізувати забрудненість повітря в містах України та інформувати населення на нашій карті, щоб застерегти його від шкідливого впливу забрудненого повітря на здоров'я. Нашим даним довіряють і використовують в різних інтернет-ресурсах, додатках і чат-ботах, зокрема в Saveecobot.
За допомогою нашої команди, громадськості та громадських організацій наша мережа станцій постійно збільшується. В цілому ми виготовили понад 450 станцій моніторингу, 250 з яких щодня надають інформацію про стан повітря в Україні. Ми відкриті і для бізнесу, який має на меті інформувати населення про стан та якість повітря", - розповіли засновники проєкту.
фото: Карта мониторинга качества воздуха
Нагадаємо, однією з причин брудного повітря в Києві називають горіння сухостою в околицях міста, а також відсутність екологічних паспортів біля будівель і інфраструктурних об'єктів.
"Спільні програми в рамках Київської агломерації, наприклад, відкриття ферм з виробництва біодобрив на базі сухостою, суттєво мінімізують цей фактор забруднення повітря. Також необхідний жорсткий контроль за шкідливими викидами підприємств, що знаходяться в межах міста. До того ж у нас все ще немає екологічних паспортів для всіх будівельних і інфраструктурних проєктів", - розповіла кандидатка в мери столиці Діана Гранцева.