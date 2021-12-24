Просування європейських ідеалів: Хмельницький виграв приз ПАРЄ

11:03 16 квітень Київ, Україна

Щорічно Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) присуджує премію найактивнішому місту, яке просуває європейські ідеали.

Вищу нагороду - Премію Європи 2021 року одержало місто Хмельницький, повідомила пресслужба ПАРЄ.



Відзначається, що Хмельницький активно співпрацює зі своїми 13 містами-побратимами - Силістрою в Болгарії, Руставі в Грузії, Шауляєм в Литві, Бельцами в Молдові, Цеханувом в Польщі, Бором в Сербії, Манізесом в Іспанії, Крамфорсом в Швеції, українським Старобільськом, Кармелом в Ізраїлі, Акваскальентесом в Мексиці, Модесто в США і Шіцзячжуаном в Китаї.

"Місто постійно намагається розширити співпрацю і налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами. Воно також активно займається захистом навколишнього середовища і має проєкти в цій сфері", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що в Хмельницькому є багато програм для молоді - програми обміну між школами і вишами з навчальними закладами в інших країнах Європи, в школах проводиться День Європи, молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різні події.



Хмельницький з 2003 року відзначає День Європи, організовуючи фестивалі європейської культури з вікторинами та змаганнями, а також організовує зустрічі "Європейських клубів" в навчальних закладах; в дні місцевих і національних свят, як і в Європейський день мов, вивішують прапор ЄС.



Відзначається, що в 2020 році для співпраці з містами-побратимами Хмельницький створив унікальний проєкт - онлайн-платформу, на якій є інформація міста і його побратимів про можливості для інвестицій і експорту, з презентаціями стратегічних проєктів.



На фінальному етапі за приз змагалися також німецькі Бамберг і Мюнстер і польське Кельце.



Нагорода Europe Prize, заснована в 1955 році, є вищою нагородою, яка може бути присуджена європейському місту. Сам приз складається з кубка, диплома і стипендії, яка може бути використана для навчального візиту молоді міста-переможця в європейські інституції.



Хмельницький - вже не перше українське місто, що виграє Europe Prize. У 2010 нагороду присудили Харкову, у 2018 році - Івано-Франківську.