Триває обстріл житлових масивів Харкова. Є жертви серед населення

Запекла спроба російських агресорів захопити Харків зазнає невдачі. Ворог, запеклий від власного безсилля вразити українських бійців, підло б'є по мирних житлових кварталах.

Стало відомо про обстріл у районі Салтівки. Російська артилерія прицільно б'є по домівках, де є мирне громадянське населення.

Окрім численних руйнувань є і людські жертви. Наразі тривають рятувальні роботи. Число жертв серед населення та масштаб руйнувань уточнюється.

Про підсумки ранкових обстрілів можна судити з відео.