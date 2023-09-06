Триває евакуація мешканців Запорізької області: за тиждень вивезено 6 сімей

14:52 05 вересня Київ, Україна

Триває примусова евакуація сімей з дітьми із населених пунктів Запорізької області, які зазнають постійних обстрілів з боку окупантів. За минулий тиждень спеціальні евакуаційні групи вже встигли вивезти з небезпечних зон шість сімей.



За інформацією пресслужби ГУНП у Запорізькій області, у рамках примусової евакуації було перевезено шість сімей, у яких перебувало 12 дітей. Однак, на цей момент у громадах, які входять до списку для обов'язкової евакуації сімей з дітьми, залишається близько 40 дітей.



Крім того, триває процес евакуації маломобільних людей похилого віку. У зв'язку з погіршенням обстановки та постійними обстрілами, планується примусово евакуювати 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей). Евакуаційні заходи планують завершити до кінця вересня.