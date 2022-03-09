Триває евакуація населення із постраждалих регіонів України

13:16 08 березень Київ, Україна

В Україні триває евакуація мирного населення із зон бойових дій у Сумській, Київській та Запорізькій областях.

У Сумській області о 9:30 вирушила перша колона, орієнтовно 20 автобусів із закордонними студентами. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 23 людини особового складу. Наразі формується друга колона, яка має вирушити о 13:00.







В Київській області триває евакуація населення з м. Ірпінь у м. Київ. Станом на сьогодні силами ДСНС, Національної поліції, Збройних сил України, органів влади та волонтерів евакуйовано понад 150 осіб. Загалом допомогу надали майже 3 тис. осіб. Роботи продовжуються.



Із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, відправлено гуманітарний вантаж.