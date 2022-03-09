Продовжено гуманітарний коридор Суми - Полтава

08:26 09 березень Київ, Україна

Дію гуманітарного коридору із Сум до Полтави продовжено сьогодні 9 березня. Буде задіяно 22 автобуси.

Усю ніч працювала переговорна група та було продовжено дію гуманітарного коридору із Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00, повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 буде направлено 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали до першої колони.



У пріоритеті на посадку в евакуаційні автобуси будуть вагітні жінки, жінки із дітьми, люди старшого віку та з інвалідністю.

"Міська влада Сум спільно з народними депутатами всю ніч займалася пошуком транспорту", - повідомляє Кропивницький.

Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста буде поінформовано додатково.