Продаж в'язниць: коли почнуться торги?

15:57 30 липень Київ, Україна

Денис малюська - глава Міністерства юстиції України - заявив, що вже влітку 2020 року уряд планує почати продаж в'язниць. Під торги потраплять приміщення, які не використовуються або знаходяться в стадії заморозки.

Відзначається, що продавати в'язниці будуть через відкриті аукціони в системи "Prozorro.Продажі".

Малюська зазначив, що на його великий жаль Верховна Рада не підтримала законопроект, який встановлюється простий механізм розподілу коштів, які будуть виручені від продажу. Тепер відомство шукає шляхи до адаптації до існуючих механізмів продажу. Він розповів, що дана система залишає бажати кращого і кілька затягує процес бюрократичними формальностями.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України вирішило закрити вісім установ виконання покарань. Укладених переведуть в інші колонії, а звільненому персоналу запропонують нову роботу.

Також розроблено план заходів, які пройдуть після прийнятого рішення.