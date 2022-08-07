Продажа билетов МАУ на международные рейсы прекращена до 1 июля

Провівши аналіз ситуації з пандемією коронавірус, компанія МАУ прийняла рішення зупинити продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня 2020 року
Про це повідомив президента МАУ Євген Дихне.
На його думку, в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.
Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.
Нагадуємо:
12 травня в Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами мова поки не йде.
Раніше повідомлялося, що Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.
Про це повідомив президента МАУ Євген Дихне.
На його думку, в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.
Він також вважає, що криза призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали та магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.
Нагадуємо:
12 травня в Міністерстві інфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами мова поки не йде.
Раніше повідомлялося, що Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.
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