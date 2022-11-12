Процес відновлення документів прискорять українцям – Мінреінтеграції

11:56 12 листопада Київ, Україна

Міністерство закордонних справ отримає доступ до Держреєстру актів цивільного стану. Про це повідомляє Мінреінтеграція.

Зазначається, що співробітникам МЗС буде надано доступ до Державного реєстру актів громадянського стану громадян, власником якого є Мін'юст. Зокрема, Департамент консульської служби МЗС вже наступного тижня буде підключено до держреєстру.

Як наголосили в Мінреінтеграції, це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину.

Нагадаємо, уряд України дозволив передачу персональних даних громадян за межі країни засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія).

Також повідомлялося, що Кабмін спростив підтвердження стажу мешканцям деокупованих територій.