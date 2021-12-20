Процес ремонту доріг підприємством Укравтодор можна спостерігати в режимі реального часу



Про це в четвер, 18 березня, в програмі "Право на владу" розповів глава Укравтодору Олександр Кубраков.

"Всі ці об'єкти вже запущені, працюють, ми бачимо цю статистику. Але ми ще не можемо виставляти штрафи. Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає в другому читанні відповідний законопроєкт, який надасть таку можливість. Це буде, так само як з фотофіксацією, коли люди отримують "листи щастя". Так само перевізники почнуть їх отримувати", - додав Кубраков.