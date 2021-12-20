Процес ремонту доріг підприємством Укравтодор можна спостерігати в режимі реального часу

18:00 19 березень Київ, Україна

Будь-який охочий може контролювати хід будівельних робіт Укравтодору та їхні обсяги за допомогою спеціальної інтерактивної карти.

Про це в четвер, 18 березня, в програмі "Право на владу" розповів глава Укравтодору Олександр Кубраков.

На карті в режимі реального часу можна подивитися, скільки кілометрів доріг зроблено і де. Карта була запущена на початку 2020 року і працює з точністю до найдрібніших ділянок.

Кубраков також висловив надію, що Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який дозволить посилити контроль за великогабаритним вантажним транспортом. У минулому році Укравтодор встановив на дорогах України 25 комплексів автоматичного вагового контролю, ще стільки ж встановило Міністерство інфраструктури.
"Всі ці об'єкти вже запущені, працюють, ми бачимо цю статистику. Але ми ще не можемо виставляти штрафи. Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає в другому читанні відповідний законопроєкт, який надасть таку можливість. Це буде, так само як з фотофіксацією, коли люди отримують "листи щастя". Так само перевізники почнуть їх отримувати", - додав Кубраков.