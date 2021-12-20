Процес ремонту доріг підприємством Укравтодор можна спостерігати в режимі реального часу

Будь-який охочий може контролювати хід будівельних робіт Укравтодору та їхні обсяги за допомогою спеціальної інтерактивної карти.
Про це в четвер, 18 березня, в програмі "Право на владу" розповів глава Укравтодору Олександр Кубраков.
На карті в режимі реального часу можна подивитися, скільки кілометрів доріг зроблено і де. Карта була запущена на початку 2020 року і працює з точністю до найдрібніших ділянок.
Кубраков також висловив надію, що Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який дозволить посилити контроль за великогабаритним вантажним транспортом. У минулому році Укравтодор встановив на дорогах України 25 комплексів автоматичного вагового контролю, ще стільки ж встановило Міністерство інфраструктури.
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