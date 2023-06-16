Процедура перереєстрації автомобіля стала ще зручнішою та доступнішою - МВС

11:36 14 червня Київ, Україна

При перереєстрації уживаного транспортного засобу, за винятком ввезення автомобілів з-за кордону вперше, проведення експертного дослідження не є обов'язковим.

Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на ухвалену урядом відповідну постанову.

"Для купівлі-продажу автомобіля необхідно: записатися в електронну чергу на конкретно певну дату і час і отримати послугу, витративши лише близько 25 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий пояснив, що за бажанням продавця чи покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу та реєстраційних документів до нього.