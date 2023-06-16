Процедура перереєстрації автомобіля стала ще зручнішою та доступнішою - МВС

При перереєстрації уживаного транспортного засобу, за винятком ввезення автомобілів з-за кордону вперше, проведення експертного дослідження не є обов'язковим.
Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на ухвалену урядом відповідну постанову.
Водночас заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий пояснив, що за бажанням продавця чи покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу та реєстраційних документів до нього.
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