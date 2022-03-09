Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 в Україні пройде 10 квітня

12:49 13 жовтень Київ, Україна

Міністерство освіти визначилося з датою проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Його призначили на 10 квітня.



Через ситуацію з поширенням коронавірусу кожен абітурієнт зможе вибрати тільки один предмет для пробного тестування.



Пробне ЗНО з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться в один день.



Крім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожен учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в спеціальний сервіс визначення результатів.



Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть оприлюднені на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.



У 2021 році на абітурієнтів чекає низка змін.



Зміниться формат ЗНО з української мови та літератури: випускники зможуть вибирати, здавати тільки українську мову або українську мову та літературу - в залежності від вимог вишу.



Також стане обов'язковим ЗНО з математики.