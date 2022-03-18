Проблеми з водою в Криму тривають. Відео

19:35 17 червня Київ, Україна

Сьогодні через аномальні опади затопило місто Керч в Криму. Відомий експерт-кліматолог вважає, що це може бути пов'язано з минулорічними спробами російської влади маніпулювати погодою і викликати штучні дощі.

"Намагаючись вирішити нерозв'язну проблему посухи, окупаційна влада звернулася до горе-вчених, які почали розкидати йодид срібла з літаків" - пояснив експерт, - "цей безвідповідальний експеримент може мати далекосяжні наслідки, природний баланс в атмосфері порушений. Посухи можуть чергуватися з повенями. Це можна порівняти з трагедією в Чорнобилі".

Тривалі спроби Путіна вирішити проблему з пересихаючими водосховищами на півострові нарешті увінчалися "успіхом". Однак тепер у людей інша проблема - повінь. Більш того, як стверджують експерти, це може повторитися ще не один раз.

Безсумнівно, люди на сході кримського півострова терплять лихо. Там також введено надзвичайний стан. Проте, в даній ситуації знайшлося місце і для гумору. На відео, в якому відображений нинішній проросійський глава Криму Сергій Аксьонов, видно, як він і низка його наближених колег пересуваються на човні затопленими вулицями Керчі. Слідом за ними пливуть співробітники МНС, яким, після прибуття Аксьонова на місце події, в човні не вистачило місця:

В Інтернеті подію вже називають "найдивніше відео дня". Сам Аксьонов стверджує, що це люди, які переодяглися у форму МНС і пливуть за човном. Пізніше глава Криму повідомив, що МНС-ники пливли начебто не за човном, а пливли в лікарню, тому що занадто високий рівень води не дозволив їм нормально пересуватися пішки.

Втім, питання про те, чому люди пересуваються вплав, а не на човні, залишається відкритим. Така ситуація демонструє ставлення окупаційної влади до населення Криму. На відео Сергій Аксьонов повністю ігнорує той факт, що співробітники МНС пливуть за човном і ніби їх не помічає. Також і на всьому півострові - народ страждає, а окупанти дивляться на них крізь пальці.