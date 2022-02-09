«Пробіг під каштанами»: в столиці перекриють рух транспорту

16:49 19 травень Київ, Україна

30 травня в Києві пройде щорічний благодійний спортивний захід «Пробіг під каштанами», в зв'язку з чим буде заборонено рух транспорту по маршруту проведення заходу.

«Пробіг під каштанами» у Києві - список вулиць, які перекриють 30 травня.



30 травня в столиці буде заборонено рух транспорту по вулицях, на яких буде проходити 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.





Так, на час проведення 28-го «Пробігу під каштанами» заборонять рух транспортних засобів з 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Володимирська - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

На час проведення "Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує по цих вулицях, про що буде повідомлено додатково.



Як повідомляє пресслужба КМДА, «Пробіг під каштанами» відбудеться в День міста, 30 травня, з 07:00 до 15:00 за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Володимирська - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.





Організатори благодійного проєкту готують два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами».

Offline - на старт можна приєднатися на Майдані Незалежності з дотриманням карантинних правил і обмежень. Обов'язково правильно одягнена маска і дотримання відстані між учасниками, рекомендовано мати з собою окуляри, інші засоби індивідуального захисту, враховуючи епідемічну ситуацію в столиці.



Online зможуть приєднатися всі охочі, незалежно від часу і місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому і приєднатися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу до 11:00 слід вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити програму, натиснути старт, через 5 км - фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Всі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту і даних пробіжки.



Також в додатку можуть реєструватися корпоративні команди (для проведення внутрішнього тімбілдінга), а їхні учасники - брати участь в групі «Пробіг під каштанами». Організатори пропонують учасникам offline старту також завантажувати додаток і фіксувати свою участь.



Проєкт був заснований в 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її вирішення. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, в минулому році було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).