Призивати на строкову службу під час війни не будуть. Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт про призов на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Його загалом підтримали 318 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Згідно з проєктом №8109, під час дії військового стану призов на строкову військову службу не проводиться.
Крім того, призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
Згідно з проєктом №8109, під час дії військового стану призов на строкову військову службу не проводиться.
Крім того, призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
- організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку;
- направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку.
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