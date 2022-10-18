Призивати на строкову службу під час війни не будуть. Рада ухвалила законопроєкт

15:01 18 жовтня Київ, Україна

Верховна Рада підтримала законопроєкт про призов на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Його загалом підтримали 318 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Згідно з проєктом №8109, під час дії військового стану призов на строкову військову службу не проводиться.



Крім того, призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку: