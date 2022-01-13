"Приємна" новина для автовласників - в Україну планують повернути обов'язковий техогляд

20:40 31 серпень Київ, Україна

В Україну повернуть обов'язковий техогляд, він буде називатися перевіркою транспортного засобу на придатність до експлуатації.

Перевірку українські автовласники повинні будуть проходити раз на кілька років.



Відзначається, що перевірка - це одна з вимог Угоди про асоціацію з Європейським союзом. У Міністерстві інфраструктури хочуть підвищити безпеку на українських дорогах.



Приватні легковики та невеликі вантажівки до 3,5 тонн першу перевірку проходитимуть через 4 роки з моменту реєстрації в Україні. Потім - раз на два роки. Автомобілі таксі техогляд повинні проходити раз на рік, як і вантажівки, автобуси та мікроавтобуси - раз на пів року.



Зараз в нашій країні технічний огляд обов'язковий для автобусів і таксі, вантажівок, комерційних легковиків і машин, які перевозять небезпечні вантажі.