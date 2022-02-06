Притула створює партію під назвою 24 серпня - ЗМІ

15:11 05 лютий Київ, Україна

Очевидно, що успішна політична кар'єра зірок світового шоу-бізнесу продовжує порушувати амбіції українських шоуменів. А можливо, втомившись від безперспективної критики політсил, вони вирішують перейти до більш конструктивних дій. Так чи інакше, але в Україні також намітилася тенденція злиття шоу-сил із політикою.

Як стало відомо, сьогодні, 5 лютого, стартує програма зі збору підписів за створення нової партії – партії Сергія Притули. Ну, що ж, у лідера майбутньої політсили йдеться добре. А ось чого він зможе досягти, занурившись у непростий океан політики, покаже час.

Ім'я майбутньої партії звучить перспективно - Політична партія 24 серпня.

Сьогодні на зборах ініціативних груп вирішується багато важливих питань, що стосуються як організації, так і самої діяльності партії.

Деякий досвід політпраці у Притули вже є, адже цього літа він вийшов зі складу партії Голос.