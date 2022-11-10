Притула прокоментував святкування під час повномасштабної війни

18:02 09 листопада Київ, Україна





За його логікою таким чином необхідно закривати музеї та інші місця, де збирається велика кількість людей. Український волонтер Сергій Притула вважає, що святкування під час повномасштабної війни є риторичним питанням. Про це він сказав в інтерв'ю.За його логікою таким чином необхідно закривати музеї та інші місця, де збирається велика кількість людей.

"Я не мав можливості побувати в таких місцях, про які ви говорите. Тут дуже риторичне питання, яке ви ставите. Якщо засуджувати, що люди ходять до клубу, давайте й кінотеатри закриємо. Давайте закриємо музеї - у країні війна, а ви музеями ходите. Можна ще музичні школи закрити – бо в країні війна, а ти на скрипочці граєш”, – сказав він.



Водночас Притула зазначив, що якщо прийшов у клуб, то слід не забувати завдяки кому є така можливість, тому наступного дня можна задонатити на ЗСУ.

"Головне не перегнути палицю у своїх спробах моралізації. Якщо людині 18 років, він запросив дівчину до клубу - ок, відпочивай. Але не забувай, завдяки кому ти маєш таку можливість. Сходив у клуб - наступного дня задонатиш на армію, або піди якусь сітку плітки, зроби що-небудь, щоб тебе потім совість не мучила" - зауважив волонтер.



Крім того, шоумен згадав, що ще в 2015 році кілька десятків кілометрів зони бойових дій працювали бари та клуби.