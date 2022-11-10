Притула прокоментував святкування під час повномасштабної війни

Український волонтер Сергій Притула
вважає, що святкування під час повномасштабної війни є риторичним питанням. Про це він сказав в інтерв'ю.
За його логікою таким чином необхідно закривати музеї та інші місця, де збирається велика кількість людей.
"Я не мав можливості побувати в таких місцях, про які ви говорите. Тут дуже риторичне питання, яке ви ставите. Якщо засуджувати, що люди ходять до клубу, давайте й кінотеатри закриємо. Давайте закриємо музеї - у країні війна, а ви музеями ходите. Можна ще музичні школи закрити – бо в країні війна, а ти на скрипочці граєш”, – сказав він.
Водночас Притула зазначив, що якщо прийшов у клуб, то слід не забувати завдяки кому є така можливість, тому наступного дня можна задонатити на ЗСУ.
"Головне не перегнути палицю у своїх спробах моралізації. Якщо людині 18 років, він запросив дівчину до клубу - ок, відпочивай. Але не забувай, завдяки кому ти маєш таку можливість. Сходив у клуб - наступного дня задонатиш на армію, або піди якусь сітку плітки, зроби що-небудь, щоб тебе потім совість не мучила" - зауважив волонтер.
Крім того, шоумен згадав, що ще в 2015 році кілька десятків кілометрів зони бойових дій працювали бари та клуби.
"Взимку 2015 року я завозив морпіхам у Широкіні допомогу. Їхала машина, яка мене вела до хлопців, я їхав своєю машиною за нею, у мене грала музика в салоні, ми зупинилися під горбком і я почув звук дуже близької канонади, і кулемети працювали, і артилерія, це ми насипали. Я повертаюся до Маріуполя, 25-30 хвилин від зони бойових дій – і там працюють бари, клуби, люди ходять, вживають алкоголь тощо. Тому тут не потрібно навіть дивитися на Київ, що живе відносно далеко від лінії фронту.. Кожен по своєму трактує, ок не ок", - підсумував він.
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