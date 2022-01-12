Прийшов час діяти: в Україні запустили карту пунктів прийому вторсировини

18:08 04 травень Київ, Україна

Команда Всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» розробила і запустила карту пунктів прийому вторсировини.

Згідно з даними, 93% відходів в Україні потрапляють на звалища. Сьогодні 6 000 офіційних звалищ займають площу близько 9 тисяч гектарів, що разом покрили б площу міста Хмельницький. Існують також 26,6 тисячі несанкціонованих звалищ, які щодня ростуть навколо наших міст і сіл.

Створена «Національна карта пунктів прийому вторинної сировини» - всеукраїнський проєкт, покликаний сформувати якісну інфраструктуру для сортування.

Офіційна сторінка проєкту виступає в ролі живої платформи для громадян України, де вони можуть організувати логістику вторсировини, шукати, відзначати/видаляти пункти прийому, здавати сировину. Особливістю інтерактивної карти є широка мережа точок прийому: спеціалізовані пункти, баки для сортування, невеликі станції в організаціях.

До 2023 року на платформі планується створення мережі точок, яка повністю покриє Україну від великих міст до маленьких селищ.

Організатори закликають усіх українців брати участь в проєкті і допомагати один одному під час сортування.