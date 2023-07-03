Прийнявши критику президента, НКРЕКП скасувала рішення щодо підвищення тарифу на воду

13:24 03 липня Київ, Україна

Хороша новина для населення: після критики президента Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 3 липня ухвалила рішення відмовитися від підвищення тарифів на воду та скасувала своє рішення від 29 червня.

Так, сьогодні під час відкритого засідання глава комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента Володимира Зеленського є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

"Верховний головнокомандувач (президент - ред.) у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій з приводу такого рішення", - сказав він.

Після цього Ущаповський запропонував скасувати ухвалу від 29 червня 2023 р., і його підтримали одноголосно. Він також доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій із урядом щодо тарифів на воду.

Нагадаємо, минулого четверга НКРЕКП прийняла рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в середньому на 32% залежно від водоканалу. Це підвищення мало відбутися у два етапи.

У свою чергу, Зеленський заявив, що це "м'яко кажучи, ганебне рішення" і запевнив, що "ми не можемо і не сприйматимемо спокійно такі рішення".

Як відомо, з 1 червня Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення – до 2,64 грн/кВт-год.