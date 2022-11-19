Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями

18:33 17 листопада Київ, Україна

У четвер принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала Український громадський центр у місті Редінг (Великобританія), щоб зустрітися з українськими біженцями та дізнатися більше про те, як центр підтримує місцеву спільноту.

Про це повідомляє Hello.



Після прибуття 40-річну дружину спадкоємця британського престолу вітали українським традиційним короваєм.

Під час візиту їй розповіли про те, які заходи вживає центр для підтримки українців у Великій Британії. Пізніше Кейт Міддлтон зустрілася з кількома сім'ями, щоб почути свої особисті історії.

Британські ЗМІ повідомили, що візит Кейт Міддлтон відбувся після того, як Королівський фонд принца та принцеси Уельських скликав круглий стіл, щоб запропонувати підтримку стратегії першої леді Олени Зеленської щодо психічного здоров'я та добробуту українських біженців.