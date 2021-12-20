Принц Гаррі з дружиною відреагували на смерть принца Філіпа

12:00 10 квітень Київ, Україна

Світ з цікавістю очікував реакції принца Гаррі і Меган Маркл на смерть принца Філіпа, враховуючи ті непрості відносини, які склалися в королівській родині. І ось, на сайті свого фонду Archwell Гаррі і Меган опублікували повідомлення про смерть герцога Единбурзького.

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921-2021. Дякуємо за службу. Нам буде вас дуже не вистачати", - написали Меган і Гаррі.

Як відомо, герцоги Сассекські зараз проживають в США і знаходиться в сварці з родичами принца. На цей момент невідомо, чи прилетять вони до Великобританії на похорон принца Філіпа. Цілком можливо, що приїде тільки Гаррі, оскільки Маркл вагітна другою дитиною.

Як повідомлялося, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя. У Британії почався траур.